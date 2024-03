Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße: Gullideckel auf Fahrbahn verursacht Unfall - Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr überfuhr ein Autofahrer auf der B3 zwischen Großsachsen und Weinheim einen auf die Fahrbahn gelegten Kanaldeckel, wodurch mehrere hundert Euro Schaden an dem Fahrzeug entstanden sind. Während der Streifenfahrt stellten die Beamten fest, dass entlang der B3 in Richtung Schriesheim weitere Gullideckel entnommen und absichtlich als Hindernis auf die Fahrbahn gelegt wurden. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

