POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mannheim (ots) - Einen ganz perfiden Trick wandten am Samstag drei Männer in einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt beim Quadrat L 15 an. Sie setzten sich um kurz nach 21:30 Uhr zunächst an einen freien Tisch in der unmittelbaren Nähe eines 43-Jährigen. Dieser hatte seine Jacke über die Lehne seines Stuhls gehängt. Zwei der mutmaßlichen Täter beobachteten ...

mehr