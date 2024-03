Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit hohem Schaden im Jungbusch - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein Daimler-Benz prallte am Sonntag aus bislang unbekannter Ursache um kurz nach 03:30 Uhr gegen einen in der Hafenstraße geparkten Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich das Auto auf einen ebenfalls geparkten KIA. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin fuhr danach einfach davon und hinterließ ein Trümmerfeld, weshalb der Verkehrsdienst Mannheim Ermittlungen wegen Unfallflucht einleitete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

