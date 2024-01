POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl und EC-Kartenbetrug gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Auf dem Parkplatz am Erlbruch/Konrad Adenauer Straße wurde am Sonntagabend ein blauer Audi beschädigt. An dem Auto sind Schäden an der gesamten linken Seite zu sehen, auch der Außenspiegel ging zu Bruch. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Nach dem Verursacher wird gesucht. Passiert ist das Ganze zwischen 19.05 Uhr und 20.30 Uhr. Gladbeck Zwischen Sonntagmorgen ...

