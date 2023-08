LPI-SHL: Unfall Lkw/Pkw

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter schlugen insgesamt drei Fenster der Kreuzkirche in der Leipziger Straße in Meiningen ein. Die Tatzeit liegt zwischen dem 20.07.2023 und Mittwochmorgen. Hier entdeckte ein Verantwortlicher die Beschädigungen und informierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0213403 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr