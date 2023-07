Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 74 Flaschen Shampoo entwendet

Blankenheim (ots)

Am Donnerstag (13. Juli) um 15.30 Uhr fielen einer Mitarbeiterin eines Discounters in der Straße Am Mürel in Blankenheim zwei leere Einkaufswagen im Geschäft auf. Da die Einkaufswagen keinem Kunden zugeordnet werden konnten, sah sich die Mitarbeiterin die Überwachungsaufnahmen an. Auf den Aufnahmen waren zwei Unbekannte zu sehen, die das Geschäft mit einem Rucksack und zwei Einkaufswagen betraten.

Die mitgeführten Rucksäcke wurden von den Personen mit 74 Flaschen Shampoo, 23 Deos und 54 Pistazientüten im Wert von mehreren hundert Euro befüllt.

Im Anschluss ließen sie die leeren Einkaufswagen im Gang stehen und verließen daraufhin das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell