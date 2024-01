Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Straße Schloss. Über diesen Weg verschafften sie sich am Montag zwischen 15:00 Uhr und 19:40 Uhr Zutritt zum Wohnhaus. Die Einbrecher durchsuchten und durchwühlten die Räume. Mit Schmuck, Uhren und Parfüm flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Über die Notausgangstür gelangten unbekannte Täter am Montag gegen 03 Uhr in die Büroetage eines Hotels an der Augustinessenstraße. Um in die Etage zu gelangen manipulierten sie die Elektronik des Fahrstuhls. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Auf Videoaufzeichnungen sind zwei Männer mit Kapuzenpullovern, Handschuhen und einem Rucksack erkennbar. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

