Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde in ein Gebäude an der Mozartstraße eingebrochen, in dem unter anderem eine Schule und eine Kita untergebracht sind. Die unbekannten Täter zerstörten mehrere Gegenstände, Glasscheiben und sogar Wände. Zum Diebesgut liegen noch keine genauen Angaben vor. Nach ersten Informationen wurden vermutlich Schlüssel der Sporthalle gestohlen. Außerdem entstand höherer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, denen rund um das Gebäude etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Gladbeck:

Am späten Freitagnachmittag sind unbekannte Täter auf der Straße Kortenkamp in einen Lagerraum einer Schule eingebrochen. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten sie gezielt den Lagerraum auf, in dem sich Elektrogeräte befinden. Um dort hinein zu kommen, wurde eine Scheibe zerstört. Nach ersten Informationen wurde keine Tatbeute gemacht. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, vor allem zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Haltern am See:

Auf der Straße Friethweg wurde am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Schlafzimmer auf, stiegen ein und durchsuchten fast das gesamte Haus. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Hunde der Bewohner zuvor in einen Raum einsperrten. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher mehrere hochwertige Handtaschen, Bargeld und Schmuck gestohlen.

Die Polizei bittet in allen Fällen unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell