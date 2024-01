Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falsche Polizeibeamte unterwegs

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitag eine Dorstener Seniorin um ihr Erspartes brachte.

Die Dorstenerin erhielt gegen 14 Uhr einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten, der ihr erklärte, dass es in Dorsten vermehrt zu Einbrüchen gekommen sein soll. Um ihr Hab und Gut nun vor den Verbrechern zu schützen, wolle die Polizei ihr Geld sicher verwahren. Kurze Zeit später klingelte ein Mann in ziviler Kleidung an ihre Tür und nahm Geld, dass auf dem Tisch lag, an sich und flüchtete. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, 1,70m - 1,75m groß, hatte schwarze kurze Haare und trug einen knielangen Anorak.

Zeugen, die am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen am Brunsweg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Haben sie vielleicht ein Person gesehen, die sich längere Zeit mit einem Telefon am Ohr in der Straße aufgehalten hat? Oder ist Ihnen ein Mann aufgefallen, auf den die o.g. Beschreibung passen könnte? Ist er vielleicht in ein Auto gestiegen? Die Polizei geht jedem Hinweis nach (Tel. 0800 2361 111).

Um sich vor Betrügern zu schützen, hier nochmal der Hinweise: Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung oder ins Haus. Das gilt auch für Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben oder die nicht (von der Hausverwaltung etc.) angekündigt wurden. Beim geringsten Zweifel: Rufen Sie die Polizei an. Weitere Infos zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell