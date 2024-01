POL-RE: Marl: Autofahrer mit weißem Kleinwagen nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots) - Am 14.01.2024 gegen 06:10 Uhr kam es in Gladbeck zu einem bewaffneten Raub auf eine Spielhalle auf der Hochstraße in Gladbeck. Zwei derzeit noch unbekannte Täter betraten die Spielhalle und bedrohten mit einer schwarzen Schusswaffe die Angestellte. Sie forderten die Angestellte auf, den Tresor zu öffnen. Einer der Täter entnahm das Geld aus dem Tresor, der andere Täter das Geld aus der Kasse. ...

