Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bewaffneter Raub auf Spielhalle in Gladbeck

Recklinghausen (ots)

Am 14.01.2024 gegen 06:10 Uhr kam es in Gladbeck zu einem bewaffneten Raub auf eine Spielhalle auf der Hochstraße in Gladbeck.

Zwei derzeit noch unbekannte Täter betraten die Spielhalle und bedrohten mit einer schwarzen Schusswaffe die Angestellte. Sie forderten die Angestellte auf, den Tresor zu öffnen. Einer der Täter entnahm das Geld aus dem Tresor, der andere Täter das Geld aus der Kasse. Anschließend steckten die Täter das entwendete Geld in einen mitgeführten weißen Stoffbeutel und flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - kräftig gebaut - etwa 1,85 m groß - komplett schwarz gekleidet - maskiert mit einem dunklen Schal - bewaffnet mit einer schwarzen Pistole

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Sollte es Augenzeugen des Raubes geben, so werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell