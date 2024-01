Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer nach Unfall flüchtig

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen (12.02.) fuhr ein 68-jähriger Recklinghäuser mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Werkstättenstraße in Richtung Herner Straße. In Höhe eines Verbrauchermarktes querte, gegen 8 Uhr, ein bisher unbekannter Mann die Straße auf einem E-Scooter. Dabei kreuzte er auch den Radweg und touchierte den Fahrradfahrer, der daraufhin zu Fall kam. Der Unbekannte fuhr in Richtung Maybachstraße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Recklinghäuser erlitt leichte Verletzungen.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20- 25 Jahre alt, schlank, dunkle Kleidung, Käppi. Bei dem E-Scooter handelt es sich vermutlich um einen der Mietscooter, die im Stadtgebiet verteilt anzutreffen sind.

Eine Anzeige bei der Polizei wurde erst im Nachgang erstattet. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Scooter-Fahrer. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen genommen.

