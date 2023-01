Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Geschäftseinbrüche

Recklinghausen (ots)

An der Lippestraße brachen Unbekannte in der Nacht zu heute (02.40 Uhr) in ein Geschäft ein und entwendeten eine bislang nicht verifizierte Anzahl an Parfums. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde ein Alarm ausgelöst, durch den ein Zeuge aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Nähere Angaben zu den Täter liegen nicht vor.

In der gleichen Nacht kam es an der Schulstraße zu einem Einbruch in eine Bank. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsame Zugang, idem sie die Schiebetüren aufbrachen und einschlugen. Dann hebelten sie diverse Schließfächer auf und entnahmen die Einschubfächer. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Videoaufzeichnungen sind vorhanden und zeigen zwei Personen, vermutlich Männer. Beide sind schlank/sportlich, trugen Jogginghosen, Sportschuhe, Kapuzenpullover, Sturmhauben und Handschuhe. Sie hatten eine Sporttasche dabei.

Wer in der Nacht etwas Verdächtiges gehört oder gesehen hat, wird gebeten, Kontakt mit der Kripo aufzunehmen: 0800 2361 111.

