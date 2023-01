Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop: Wohnungseinbrüche mit Hinweisen - Weitere Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Südring brachen Unbekannte in eine Wohnung ein, indem sie zunächst ein Fenster einschlugen und dann einstiegen. Sie durchsuchten einige Räume und entwendeten einen Möbeltresor. Ein Nachbar wurde am Donnerstagnachmittag auf zwei verdächtige Männer aufmerksam, die sich am Haus aufhielten. Ob sie etwas mit dem Einbruch zu tun haben, der zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr stattfand, ist unbekannt. Dennoch sucht die Polizei die zwei bislang unbekannten Männer und bittet weitere Zeugen, sich zu melden (Tel. 0800 2361 111). Die verdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben: 1: 1,60m - 1,70m groß, etwa 30 Jahre alt, blond, graue Jacke, Jeans, beige Stofftasche. 2: 1,80m groß, ca. 30 Jahre alt, roter Pullover, glänzend schwarze Weste, sprach mit Akzent

Recklinghausen

Am Donnerstag kam es um 15.45 Uhr an der Ewaldstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich Zutritt zu einem Haus und wurde von der Bewohnerin überrascht. Die Frau sah ihn noch aus dem Fenster klettern und davon laufen. Sie hatte das Fenster zuvor zum Lüften offen stehen gelassen. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-25 Jahre alt, etwa 1,60m groß, dünne Statur, dicke schwarze Jacke, graue Hose, grauer Kapuzenpullover. Er entkam mit der Handtasche der 51-jährigen Bewohnerin. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

