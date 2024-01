POL-RE: Marl: 12-Jähriger von E-Scooter angefahren

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagmittag auf der Essener Straße stadtauswärts unterwegs war - und dessen Auto bei einem Unfall beschädigt wurde. In der Regel sucht die Polizei nach mutmaßlichen Unfallverursachern, das ist diesmal anders. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Autofahrer aus Bottrop am Dienstag, gegen 13.50 Uhr, die Fahrspur (stadtauswärts) ...

