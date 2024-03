Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Überholmanöver führt zum Unfall

Mannheim (ots)

Eine 66-jährige Daimler-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 18 Uhr die Banater Straße in Fahrtrichtung Ilvesheim. Hierbei befuhr sie vorerst die rechte Fahrbahn hinter einem 29-jährigen Daimler-Fahrer. Dieser fuhr der 66-Jährigen wohl zu langsam, so entschloss sie sich kurzerhand diesen über die linke Spur zu überholen. Da die beiden Fahrbahnen kurze Zeit später zu einer Fahrspur zusammenführten, kam es hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 66-Jährige schaffte es nicht rechtzeitig den 29-Jährigen zu überholen und so wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

