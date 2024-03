Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann nach Streit zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 2 Uhr vor einem Club im Quadrat T 1 zu einem Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem Unbekannten. Die Auseinandersetzung eskalierte plötzlich als der Unbekannte mehrfach und gezielt auf den Kopf des 27-Jährigen einschlug. Selbst als dieser zu Boden sank, hörten die Angriffe nicht auf. Mehrfach trat der Täter auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bis dato unbekannt. Der Tatverdächtige wird als groß und breit gebaut beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit rosafarbenem, großflächigem Rückenaufdruck, eine schwarze Hose sowie weiße Sneakers. Nach der Tat lief er zusammen mit zwei weiteren Personen in Richtung des Quadrats I 1 davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden

