POL-MA: Mannheim: Verunfallter Kradfahrer, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Etwa gegen 13:10 Uhr kam es in einem Wohnhaus der Berliner Straße in Mannheim zu einem Schmorbrand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Da der Brand keine Auswirkungen auf die Wohnungen hatte, konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen wieder in diese zurückkehren. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei der Brandursache von ...

mehr