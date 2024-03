Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Goldschmuck aus Schlafzimmer gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft drang am Samstag zwischen 16 Uhr und 21 Uhr über den Hinterhof in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lortzingstraße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nutzte die Täterschaft ein gekipptes Fenster, um sich Zutritt in das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung zu verschaffen. Anschließend durchsuchte sie die Schränke und entwendete Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernahm die ersten Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

