Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann hantiert mit Pyrotechnik und verletzt sich schwer

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hantierte um kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen ein 52-Jähriger in einer Wohnung in der Rennewartstraße mit alten Silvesterraketen. Aus unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Verpuffung, begleitet von einem lauten Knall und einer erheblichen Rauchentwicklung. Der 52-Jährige verletzte sich dadurch schwer an der Hand und musste mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der Verpuffung kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell