Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen ganz perfiden Trick wandten am Samstag drei Männer in einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt beim Quadrat L 15 an. Sie setzten sich um kurz nach 21:30 Uhr zunächst an einen freien Tisch in der unmittelbaren Nähe eines 43-Jährigen. Dieser hatte seine Jacke über die Lehne seines Stuhls gehängt. Zwei der mutmaßlichen Täter beobachteten fortwährend den 43-Jährigen, der sich mit einer Frau unterhielt. Währenddessen strecke der dritte einen Arm durch einen Ärmel der eigenen Jacke, die auch er über die Lehne gelegt hatte. So konnte er relativ unauffällig nach der Jacke des 43-Jährigen tasten und deren Taschen durchsuchen. Durch diese Masche gelang es ihm, Bargeld aus dem Geldbeutel des anderen Manns zu stehlen. Nach ihrer Tat verließ die drei Männer gemeinsam das Lokal.

Der eigentliche Dieb hatte eine weiße Basecap auf, trug einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzem Aufdruck, eine schwarze Hose und weiße Sneakers. Einer seiner Begleiter trug ein dunkles Jackett sowie eine schwarze Jacke mit blauem Innenfutter. Der letzte des Trios trug eine schwarze Jacke mit einem auffälligen, kleinen hellen Aufnäher auf der Höhe der linken Brust. Alle drei entsprachen dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

