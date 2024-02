Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einer Schranke

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Marienstraße 2

Sonntag, 25.02.2024, 02:30 Uhr.

(th) BAD GANDERSHEIM. Am Sonntag, dem 25.02.2024, kam es gegen 02:30 Uhr in der Marienstraße 2 in Bad Gandersheim zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde eine Zufahrtsschranke eines Parkplatzes (Sportstadt Bad Gandersheim) durch die bislang unbekannte Täterschaft verbogen und beschädigt. Auf einer Kameraaufzeichnung ist zu erkennen, dass es sich bei der Täterschaft um eine Person, welche mit weißen Schuhen und einem dunklen Oberteil bekleidet war, gehandelt hat. Anschließend hat sich die Person über den genannten Parkplatz hinweg in Richtung Bismarckstraße entfernt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000,00 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Gandersheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell