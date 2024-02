Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Person wird auf offener Straße geschlagen

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Samstag 24.02.2023, 23:00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG - (hei) Am späten Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Langen Straße. Dabei wurde ein 20-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Der Täter soll zwischen 16 und 17 Jahre alt gewesen sein und eine weiße Jacke sowie eine schwarze Hose getragen haben. Er wurde von einem weiteren dunkel gekleideten Jugendlichen begleitet. Beide flüchten nach der Tat in unbekannte Richtung. Durch den Schlag wurde der 20-jährige leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Jugendlichen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder der Polizei Nörten-Hardenberg zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05503-915230).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell