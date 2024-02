Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike von einer Terrasse entwendet

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Schulstraße, Freitag, 23.2.2024, 20.00 Uhr bis Samstag, 24.02.2024, 17.45 Uhr

HARDEGSEN (hei) - Bislang unbekannte Personen gelangten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag auf bislang ungeklärte Weise auf die ca. zwei Meter hohe Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Hardegsen. Anschließend entwendeten sie ein dort abgestelltes E-Bike der Marke "Cube" (Farbe: orange-braun) und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2.400,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder der Polizei in Hardegsen zu melden (Tel. 05551-70050 oder 05505-509230).

