POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Northeim (ots) - Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 14.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag kam es gegen 14.10 Uhr zu einem versuchten Ladendiebstahl in einer Baumarkt-Handelskette in der Hillerser Straße in Northeim. Der 31-jährige Northeimer versuchte eine Durchgangsschranke zu passieren. Als ein Mitarbeiter ihn bat, den Rucksack zu öffnen, befand sich dort ein Bohrständer im Wert von knapp 85 Euro. Der Northeimer konnte nicht nachweisen, dass er den ...

