POL-VK: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Völklingen-Ludweiler (ots) - Heute Morgen, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Werbelner Straße vor dem Anwesen Nr. 41 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Werbelner Straße in Richtung Ortsmitte und beschädigte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Citroen Jumpy. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr