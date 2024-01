POL-VK: Kinderansprecher in Heusweiler

Riegelsberg (ots) - Am späten Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wolfskaulstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte mit seinem vermutlich hellblauen Fiat 500 einen schwarzen Fiat Tipo, der am Fahrbahnrand geparkt war. An dem schwarzen Fiat Tipo wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen ...

