Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Nach rangieren an Engstelle rund 6.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag um 11:20 Uhr rangierten ein 44-jähriger Daimler-Benz-Fahrer und ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw an einer Engstelle in der Waldwimmersbacher Straße aneinander vorbei. Hierbei kam es wohl zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Die Beschädigungen stellte der 44-Jährige jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt fest und erstatte daraufhin Anzeige bei die Polizei. Hinweise zu dem Lkw-Fahrer sind derzeit noch nicht bekannt. An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

