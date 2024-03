POL-HAM: Einbruch in Apotheke

Hamm-Heessen (ots) - Für zwanzig Minuten hat ein 66-Jähriger aus Hamm am Montag, 11. März, seinen Pkw im Torneweg abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug und flüchtete. Der Mann hatte seinen grauen Mercedes-Benz um 16.10 Uhr am nördlichen Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Straße Am Roggenkamp geparkt. Bei seiner Rückkehr um 16.30 Uhr bemerkte er den Schaden an der ...

