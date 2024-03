Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Für zwanzig Minuten hat ein 66-Jähriger aus Hamm am Montag, 11. März, seinen Pkw im Torneweg abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug und flüchtete.

Der Mann hatte seinen grauen Mercedes-Benz um 16.10 Uhr am nördlichen Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Straße Am Roggenkamp geparkt. Bei seiner Rückkehr um 16.30 Uhr bemerkte er den Schaden an der Fahrerseite.

Dieser beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell