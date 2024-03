POL-HAM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter besuchte am Freitag, 8. März, eine 89-Jährigen Frau unangekündigt in ihrer Wohnung in der Sternstraße und gab sich fälschlich als Sparkassenmitarbeiter aus. Der Mann klingelte gegen 17 Uhr an der Tür der Hammerin und informierte sie über eine angebliche hohe Abbuchung von ihrem Konto. Um sie vor weiteren Vermögensschäden zu ...

mehr