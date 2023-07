Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (355/2023) Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen am kommenden Mittwoch zum Thema "Truck Parking"

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (lg) - Informationen zum Thema "Truck Parking" stehen am kommenden Mittwoch im Mittelpunkt des Truckerstammtisches der Göttinger Autobahnpolizei.

Laut Fachverband BGL fehlen bis Ende 2023 an den deutschen Autobahnen rund 40.000 Lkw-Parkplätze. Um diesen Fehlstand auszugleichen, muss neben dem Ausbau bereits bestehender Autohöfe und Rastanlagen auch an neuen, innovativen Ideen gearbeitet und diese vor allem genutzt werden.

Das System "Truck Parking" soll die Arbeitsbedingungen der Brummifahrerinnen und -fahrer verbessern und für mehr Zufriedenheit sorgen, in dem Lkw-Stellplätze im Vorfeld fest reserviert werden können.

Wie das "Truck Parking", ein Service der KRAVAG Versicherung, genau funktioniert und welche Serviceleistungen angeboten werden, können Interessierte am kommenden Mittwoch (02. August 2023) beim Truckerstammtisch erfahren.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

