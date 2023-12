Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6: Kontrolle im Rahmen der Tiertransportkontrollwochen:

Im Rahmen der landesweiten Tiertransportkontrollwochen, führte der Verkehrsdienst Weinsberg am 30.11.2023, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr in Kooperation mit dem Veterinäramt des Landkreises Heilbronn gemeinsame Tiertransportkontrollen durch. Aus dem Verkehr heraus wurden von den Autobahnen 6 und 81 Tiertransporte auf den Parkplatz Sulmtal-Nord gelotst, wo sie schwerpunktmäßig auf die Einhaltung tierschutz- und transportrechtlicher Bestimmungen überprüft wurden.

Im Rahmen der Kontrollen wurden vier Tiertransporte wegen Verstöße gegen die Viehverkehrsverordnung beanstandet. Ein Ferkeltransport hatte keine erforderliche Trennvorrichtung im Laderaum. Drei Transporte, darunter ein Transport mit 102 Schweinen, führten keine Desinfektionsnachweise mit. Schwerwiegende Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen wurden nicht festgesellt.

Darüber hinaus wurden auch andere Fahrzeuge auf der Autobahn einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen. Unter anderem wurde hierbei ein Kleinbus aus dem Verkehr gezogen, welcher um 88% mit Personen und Gepäck überladen war. Erlaubt sind 3,5 Tonnen. Bei einer Wiegung betrug das Gewicht des Kleinbusses 6,6t. Ein Lkw-Fahrer hatte Umzugsgüter geladen und war um 26% überladen. Bei erlaubten 7,49t Tonnen, wog der Laster 9,5 Tonnen), zusätzlich war er auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse C1.

Kirchardt: Waffen und Sprengstoff in Wohnhaus aufgefunden

Am Donnerstagmittag wurden in einem Wohnhaus in Kirchardt mehrere Waffen und Chemikalien aufgefunden. Beamte des Polizeiposten Bad Rappenau betraten gegen 11.45 Uhr zur Unterstützung behördlicher Maßnahmen ein Wohnhaus in der Daimlerstraße. Im Inneren wurden im Anschluss diverse Waffen und Chemikalien aufgefunden. Der 79-Jährige Eigentümer ist berechtigt im Besitz der Waffen und verfügt, zumindest in der Vergangenheit, auch über eine Sprengstofferlaubnis. Da einige der Chemikalien nicht vorschriftsgemäß gelagert wurden und der Umgang mit einer von ihnen einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetzt darstellte, wurden zur weiteren Einschätzung der Situation zwei Entschärfer und ein Delaborierer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen. Diese mussten im weiteren Verlauf, auf einem Feld, eine kontrollierte Sprengung eines der aufgefundenen Stoffe durchführen, da dieser nicht transportiert werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Rappenau: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro verursachte ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagabend in Bad Rappenau. Gegen 18.50 Uhr war der 60-Jährige mit seinem VW Golf auf der Verbindungsstraße vom Tennisheim Bad Rappenau kommend in Richtung Weinbrennerstraße unterwegs und fuhr in einer Rechtskurve mittig auf der Fahrbahn. Eine in ihrem VW Passat entgegenkommende 49-Jährige konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und einem Ausweichversuch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von über zwei Promille an, weshalb der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Oedheim: Mehrere Garagen gewaltsam geöffnet

Unbekannte machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an mehreren Garagen in Oedheim zu schaffen. Der oder die Täter bohrten an acht nebeneinanderliegenden Garagen in der Friedensstraße ein Loch auf Höhe des Schließmechanismus in die Metall-Tore und konnten diesen im Anschluss öffnen. Aus dem Inneren der Garagen wurden im Anschluss Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Bereits in der vergangenen Woche wurden Garagen in Schwaigern, Schluchtern und Großgartach auf dieselbe Weise angegangen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5657467). Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Obersulm-Sülzbach: Topf auf Herd vergessen - 80.000 Euro Schaden

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Öl löste am Donnerstagvormittag einen großen Feuerwehreinsatz in Sülzbach aus. Gegen 11.40 Uhr wurde der Brand in der Michael-Beheim-Straße gemeldet. Eine 67-jährige Bewohnerin hatte die starke Rauchentwicklung in ihrer Küche gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten bereits offene Flammen im Bereich des Herds festgestellt werden. Durch die zeitnah eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume des Hauses verhindert werden. Die 67-Jährige zog sich bei eigenen Löschversuchen Verbrennungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden am im Moment unbewohnbaren Haus wird auf circa 80.000 Euro geschätzt.

