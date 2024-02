POL-VIE: Kreis Viersen: Sicher Rad- und Pedelec Fahren im Kreis Viersen - Bilanz der Schwerpunktkontrolle

Viersen-Süchteln (ots) - In der Nacht zu Freitag schlugen Unbekannte an bisher bekannten sieben Autos in Süchteln die Scheiben ein. Die Autos standen alle auf dem Parkplatz auf der Tönisvorster Straße neben dem Rathaus. Ob der oder die Täter etwas stahlen, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat West in Dülken und sucht Zeugen, die Hinweise auf ...

