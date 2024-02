Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Homejacking - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Widerstand: 34-jähriger Niederkrüchtener nach Ermittlungen vorläufig festgenommen - U-Haft angeordnet

Niederkrüchten (ots)

In unserer Meldung 157 am 13. Februar berichteten wir über einen Einbruch, der sich am Samstag, den 10. Februar auf der Hauptstraße in Niederkrüchten ereignete hatte. Bei dem Einbruch stahlen die Täter auch den BMW des Eigentümers. Ein Zivilfahrzeug fand den Wagen, es kam zu einer Verfolgungsfahrt, der Wagen wurde brennend vorgefunden, Fahrer und Beifahrerin konnten flüchten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Viersen waren erfolgreich und führten zu einem 34-jährigen Mann aus Niederkrüchten. Kommen wir aber zunächst zu etwas völlig anderem: Am Dienstag meldete ein Niederkrüchtener gegen 18:10 Uhr einen Mann, der augenscheinlich betrunken in ein Auto gestiegen und dann von einem Supermarktparklatz in Niederkrüchten auf der Hochstraße weggefahren war. Brisant wurde das Ganze durch den Umstand, dass die Kennzeichen, die der Zeuge durchgegeben hatten, nicht ausgeben waren. Einsatzteams der Viersener Polizei trafen auf den Wagen auf der Hochstraße. Auf der Birther Straße hielt der Wagen an, der Fahrer flüchtete. Nach einem kurzen Sprint hatten die Einsatzkräfte den Mann nach einem Zeugenhinweis schnell erwischt. Die Einsatzkräfte fesselten den Mann, der wüste Flüche austeilte und die Einsatzkräfte beleidigte. Wie sich herausstellte, war der Pkw nicht versichert, der Fahrer hatte keinen Führerschein, und er stand wirklich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei dem Fahrer handelt es sich um den 34-jährigen Mann aus Niederkrüchten. Die Einsatzkräfte nahmen ihn also vorläufig fest, ließen eine Blutprobe entnehmen. Der 34-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einem Gericht vorgeführt. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft an. /wg (197)

