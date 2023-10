Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Berufsfeuerwehrtag bei der Jugendfeuerwehr

Schalksmühle (ots)

Ein spannendes Wochenende wartete auf die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Schalksmühle. Von Samstag 11 Uhr bis Sonntag 11 Uhr trafen sie sich für einen 24-Stunden-Dienst. Dies beinhaltete mit viel Spaß die Feuerwehr besser kennenzulernen, gemeinsam zu kochen, im Gerätehaus in Hülscheid zu übernachten und vor allem auch Einsätze zu fahren. Unter anderem bereitete das Team, um den Chef der Jugendfeuerwehr, Tobias Katte, eine Übung vor, bei dem eine vermisste Person gefunden und unter einem großen Ast befreit werden musste. Die Einsatzübung am Sonntagmorgen sorgte bei den Kindern und Jugendlichen für besonderen Spaß, da ein echtes Feuer gelöscht werden musste. Es wurde angenommen, dass es an einem Hof in Everinghausen zu einem Flächenbrand gekommen ist. Nachdem das Löschwasser aus einer Zisterne des Hofs herausgefördert wurde, konnten die Angriffstrupps das Feuer (in einer Feuertonne) schnell löschen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell