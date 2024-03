Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Uentrop (ots)

Am Montag, den 11. März, um 15.15 Uhr, wurde eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall auf der Marker Dorfstraße leicht verletzt. Die 16-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Marker Dorfstraße in Richtung der Innenstadt unterwegs, als sie an der Heithofer Allee mit einem Auto kollidierte. Der 35-jährige Fahrer eines Ford wollte von der Heithofer Allee nach rechts auf die Marker Dorfstraße abbiegen und übersah an der Einmündung die Radfahrerin. Die Jugendliche stürzte auf die Motorhaube des Autos und wurde dabei leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (hp)

