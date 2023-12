Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Baum auf Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 10.12.2023/ Uhrzeit: 12:41 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: L528/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Bericht (lb): Am Sonntagmittag wurde die freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, um 12:41 Uhr, zu einem Baum auf der Straße auf der L 528 in Höhe Grüne alarmiert. Bei Eintreffen wurde festgestellt, dass ein Bäumchen auf der Leitplanke lag und leicht auf die Fahrbahn ragte. Die L 528 wurde kurzzeitig durch die Einsatzkräfte gesperrt und das Bäumchen per Muskelkraft beiseite geräumt. Abschließend wurde die Fahrbahn gefegt. Der Einsatz endete um 13:10 Uhr mit der Ankunft in den Gerätehäusern. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell