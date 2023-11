Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231113.2 Kiel: Verfolgungsfahrt mit Festnahme

Kiel (ots)

Kiel Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Sonntag kam es im Kieler Stadtgebiet zu einer Verfolgungsfahrt. Polizeikräfte stoppten das Fahrzeug im Bereich Stormarnstraße / Alte Lübecker Chaussee und nahmen Fahrer und Beifahrer fest.

Gegen 09:15 Uhr fiel den Beamten des 4. Polizeirevier Kiel ein weißer Pkw Hyundai auf, der sich der Kontrolle entziehen wollte. Den Beamten war der Pkw bereits bekannt, dieser hatte am 08.11.23 im Kieler Stadtgebiet einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete danach. In Höhe des Konrad-Adenauer-Damms in Fahrtrichtung Plön missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt über den Wellseedamm und die Villacher Straße in Richtung Ellerbeker Weg unvermittelt fort. Weitere Streifenwagen wurden hinzugezogen. Das Fahrzeug wurde weiter über den Ellerbeker Weg und die Wiener Allee zurück zum Theodor-Heuss-Ring mit überhöhter Geschwindigkeit geführt. Im Kreuzungsbereich Stormarnstraße / Alte Lübecker Chaussee kam es zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen und dem flüchtenden Pkw Hyundai, wodurch eine weitere Flucht unterbunden werden konnte. Der PKW Hyundai schleuderte nach der Kollision auf den Gehweg und rutschte gegen eine Baustellenbegrenzung, bevor er zum Stehen kam. Die beiden Fahrzeuginsassen wollten trotz Aufforderung den Pkw nicht verlassen. Die Polizeikräfte schlugen daher die Fensterscheiben ein und mussten Pfefferspray einsetzen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Durch die Kollision erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen, sie bleiben jedoch dienstfähig. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug Ende Oktober 2023 in Kiel entwendet und mit ebenfalls entwendeten Kennzeichen geführt. Der 57-jährige Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, soll laut eigenen Angaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Ein Polizeiarzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl in besonders schweren Fall verantworten. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Fahrzeugführer dem Polizeigewahrsam Kiel zugeführt. Er soll am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 38-jähriger Beifahrer wurde vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell