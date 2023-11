Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfeleistung mal zwei

Breckerfeld (ots)

Datum: 23.11.2023/ Uhrzeit: 14:10 Uhr + 20:43 Uhr/ Dauer: ca. 65 Minuten + 60 Minuten/ Einsatzstelle: Brantener/Epscheider Straße + Am Neuenhause/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Entsorgungsfirma/ + Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu zwei Einsätzen der technischen Hilfeleistung alarmiert. Der Löschzug Breckerfeld fand am Nachmittag eine starke Ölspur von Halver kommend über die Brantener und die Epscheider Straße vor. Ein Teil wurde abgestreut und eine Fachfirma zur Beseitigung beauftragt. Der Löschgruppe Zurstraße wurde am Abend ein umgefallener Baum im Ortsteil am Neuenhause gemeldet. Dieser wurde zerkleinert und zur Seite geräumt. Beide Einsätze der ehrenamtlichen Kameraden endeten nach rund einer Stunde mit Ankunft an der Wache bzw. am Gerätehaus.

