Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Hamm: Nach Bränden im Hammer Süden - Haftbefehle wegen versuchten Mordes gegen 18- und 16-Jährigen erlassen

Hamm (ots)

Im Rahmen umfangreicher und akribischer Ermittlungen hat die Polizei Hamm am Sonntag, 3. März, einen 18-Jährigen sowie einen 16-jährigen Jugendlichen aus Hamm festgenommen. Die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Personen sind dringend tatverdächtig am Montag, 12. Februar, eine Gärtnerei in der Menzelstraße in Brand gesetzt zu haben.

Am Tattag rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 3.40 Uhr zum Brandort aus. Ausgebrochen waren die Flammen in einem Anbau und einem Gewächshaus. Der Feuerwehr gelang es unter großem Personaleinsatz ein Übertreten des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern und den Brand zu löschen. Das Wohnhaus war aufgrund der Rauchentwicklung unbewohnbar.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat aus diesem Grund Haftbefehle wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung gegen die beiden Tatverdächtigen angeregt. Zudem konnten die ermittelnden Beamten mit Durchsuchungsbeschlüssen diverses Beweismaterial bei ihnen sicherstellen. Sie wurden schließlich am Montag, 4. März, einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erlassen hat. Im Anschluss ging es für beide Tatverdächtigen in die Justizvollzugsanstalt.

Zur Festnahme kam es am Sonntag, 3. März, nach einem Brand in einem leerstehenden Gartencenter an der Werler Straße. Die beiden Hammer stehen im Verdacht dieses Feuer gemeinsam mit einem weiteren 16-Jährigen aus Hamm gelegt zu haben.

Einer Zivilstreife waren die drei Tatverdächtigen zuvor aufgefallen. Als sich die Einsatzkräfte fußläufig zu dem ehemaligen Gartencenter begaben und sodann Rauch und Flammen aus dem Gebäude aufsteigen sahen, alarmierten sie die Feuerwehr und weitere Verstärkungskräfte der Polizei.

In einem der Innenräume trafen Einsatzkräfte während der Löscharbeiten auf die beiden 16-Jährigen. Den 18-jährigen Hammer trafen die zivilen Beamten im naheliegenden Kreuzungsbereich an und nahmen ihn fest.

Alle drei Personen wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt - einer der beiden 16-Jährigen wurde am Folgetag wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen können sich mit weiteren Hinweisen zu den beiden Taten unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de bei der Polizei Hamm melden.

Journalisten wenden sich für Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwältin Maribel Andersson, Tel.: 0231 926-26123 (jes/ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell