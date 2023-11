Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann sorgt für Schnellbremsung eines Zuges

Trechtingshausen/ Bingen (ots)

Um eine Kollision mit einer männlichen Person zu vermeiden, musste am Nachmittag des 6. November 2023 ein Zug am Bahnhof Trechtingshausen eine Schnellbremsung einleiten. Ein 67-jähriger Mazedonier hatte die Gleise überquert, um von Bahnsteig 1 auf Bahnsteig 2 zu gelangen. Im Anschluss stieg der Mann in die Regionalbahn, welche er zuvor ausgebremst hatte. Beamte der Bundespolizei kontrollierten daraufhin den 67-Jährigen beim nächsten Halt des Zuges am Hauptbahnhof Bingen. Nachdem die Identität feststand, konnte der Mann seine Reise fortsetzen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt, dennoch wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell