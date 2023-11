Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Reisende und leistet Widerstand

Mainz (ots)

Am 2. November 2023 gegen 1:30 Uhr informierte der Zugbegleiter eines Zuges die Bundespolizei Mainz darüber, dass ein Mann Reisende belästigt und bedroht. Beim Halt in Mainz konnten die Bundespolizisten mehrere Geschädigte sowie den 25-jährigen Deutschen antreffen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann auf dem Rückweg vom Fußballspiel Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt war. Am Bahnhof Köln Messe/Deutz entwendete er einem Fußballfan von Eintracht Frankfurt dessen Fanschal und warf diesen in den Gleisbereich. Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte stiegen daraufhin in den Zug. Im Zug beleidigte und bedrohte der Mann - obwohl dieser ebenfalls Fußballfan von Eintracht Frankfurt ist - den Geschädigten und weitere Reisende. Der 25-Jährige beleidigte nach der Ankunft in Mainz die Polizisten und versuchte der Kontrolle zu entziehen. Außerdem verhielt er sich aggressiv und schlug nach den Beamten. Daraufhin wurde er von gefesselt und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz gebracht. In der Dienststelle leistete er weiterhin Widerstand, woraufhin er in Gewahrsam genommen. Es konnte ein Atemalkoholwert von 0,63 Promille sowie der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Durch die Widerstandshandlung wurde niemand verletzt. Gegen 5.00 Uhr konnte er die Dienststelle verlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Nötigung und Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell