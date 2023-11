Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: U-Haftbefehl in Bingen vollstreckt

Bingen (ots)

Am Freitagnachmittag, des 3. November 2023 traf eine Streife der Bundespolizei einen Mann im Hauptbahnhof in Bingen an und führte eine Personenkontrolle durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass gegen den 45-jährigen Portugiesen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit zur Dienststelle in Bad Kreuznach verbracht. Bei der Durchsuchung wurden verschiedene Betäubungsmittel sowie Geld im Besitz des Mannes aufgefunden. Der zuständige Kriminaldauerdienst der Polizei in Mainz wurde zuständigkeitshalber kontaktiert und übernahm im weiteren Verlauf die Bearbeitung des Sachverhaltes. Es wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt und der Mann wurde einem Richter vorgeführt. Außerdem erwartet den Mann erneut ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

