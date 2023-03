Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Einkaufsmarkt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (21.-22.3.) sind Kriminelle offenbar in den Verkaufsraum eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße eingebrochen. Ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Gegen 3.30 Uhr waren ihre Spuren an der Eingangstür von Zeugen entdeckt worden, die darauf hinwiesen, dass diese gewaltsam geöffnet worden war. Der Schaden wird aktuell auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

