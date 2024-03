Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher klaut Münzsammlung aus Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Unbekannter ist am Montag, 4. März, zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weizenkamp eingebrochen.

Dabei beschädigte der Täter neben der Haustür eine weitere Tür im Hausinneren. Er entwendete eine Münzsammlung.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell