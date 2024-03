POL-HAM: Sechs Anzeigen wegen Drogendelikten

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat sich am Montag, 4. März, als Mitarbeiter einer Firma ausgegeben die angeblich mit den Stadtwerken zusammenarbeiten sollen und eine Frau in ihrem Haus bestohlen. Er klingelte gegen kurz vor 16 Uhr an der Hauseingangstür einer 84-Jährigen in der Josef-Schlichter-Allee und stellte sich als Mitarbeiter der Firma "SUI" vor, die mit den Stadtwerken zusammenarbeiten würden. Der Mann gab ...

mehr