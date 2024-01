POL-MFR: (11) Mehr als ein halbes Dutzend Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Freitag (29.12.2023) auf Samstag (30.12.2023) verkratzte ein bislang unbekannter Täter mehrere Autos in Schweinau. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet um Hinweise. Der Fahrer eines weißen Ford Kuga stellte gegen 11:00 Uhr mehrere Kratzer auf einer Seite seines in der Schweinauer Hauptstraße abgestellten Fahrzeugs fest. Bei einem Blick auf die weiteren in der Straße geparkten ...

