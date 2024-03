Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb ergaunert Bargeld

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Montag, 4. März, als Mitarbeiter einer Firma ausgegeben die angeblich mit den Stadtwerken zusammenarbeiten sollen und eine Frau in ihrem Haus bestohlen.

Er klingelte gegen kurz vor 16 Uhr an der Hauseingangstür einer 84-Jährigen in der Josef-Schlichter-Allee und stellte sich als Mitarbeiter der Firma "SUI" vor, die mit den Stadtwerken zusammenarbeiten würden. Der Mann gab an, dass er in das Badezimmer der Seniorin müsse, wo er ihr den aufgedrehten Duschkopf in die Hand drückte. Als der Seniorin das Verhalten wenig später komisch vorkam drohte sie die Polizei zu verständigen und ließ den Unbekannten in ihrem Bad zurück. Das Telefon holend stellte sie dann im Wohnzimmer fest, dass mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet wurde. Der unbekannte Tatverdächtige, der sich als Mitarbeiter der Firma "SUI" ausgab, war ebenfalls verschwunden.

Der Trickdieb soll zirka 1,83 Meter groß und schätzungsweise 35 Jahre alt sein. Er hat eine normale Statur und war zur Tatzeit mit einem Blaumann mit grünen Reflektoren im Schulterbereich und der Aufschrift "SUI" bekleidet. Er hat rötliche Haare, die seitlich kurz rasiert waren.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den Stadtwerken nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell