Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sitz einer Zeitung in der Innenstadt mit präparierten Aufklebern versehen +++ Mitarbeiter leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Kriminelle haben das Medienhaus einer Delmenhorster Zeitung mit präparierten Aufklebern versehen. Ein Mitarbeiter verletzte sich beim Versuch des Entfernens der Aufkleber leicht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 15. Mai 224, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 16. Mai 2024, 08:15 Uhr, haben Unbekannte mehrere Aufkleber an dem Gebäude in der Lange Straße in Delmenhorst angebracht. Ein Hausmeister wurde am Morgen auf die Aufkleber aufmerksam und wollte diese entfernen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, weil alle angebrachten Aufkleber auf der Rückseite mit einer scharfen Rasierklinge präpariert waren, die von vorne nicht erkennbar waren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zu tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell